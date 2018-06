Jüdische Jungen Quelle: reuters

Eine der ältesten Traditionen des Judentums ist die "Brit Mila“. Das ist die Beschneidung von Jungen. Sie findet am achten Tag nach der Geburt statt. Dabei wird bei einer Feier die Vorhaut am Penis des Babys entfernt. Mit 13 Jahren werden jüdische Jungen "Bar Mizwa“. Das bedeutet "Sohn der Pflicht“. Ab dann gelten sie in der jüdischen Gemeinschaft als Erwachsene. Mädchen werden mit 12 Jahren "Bat Mizwa“, das heißt "Tochter der Pflicht“.