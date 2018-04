Blick auf den Tempelberg in Jerusalem Quelle: dpa

Israel hat für drei Weltreligionen eine besondere Bedeutung. Denn sowohl Muslime als auch Christen und Juden haben hier wichtige heilige Stätten ihrer Religion. In Jerusalem sind besonders viele wichtige Pilgerorte: Juden kommen zum Beten an die Klagemauer, Muslime besuchen den Felsendom oder die Al-Aksa-Moschee und Christen pilgern zur Grabeskirche.



Der Staat Israel wurde 1948 gegründet. Das war nach der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland und der Herrschaft Adolf Hitlers. In dieser Zeit waren ungefähr sechs Millionen Juden ermordet worden. Juden aus der ganzen Welt sollten in ihrem eigenen Staat Israel frei und sicher leben können. Nach israelischem Gesetz hat jeder Jude auf der Welt das Recht, nach Israel zu kommen.