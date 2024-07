Wird sie die Kandidatin der Demokraten?

Kamala Harris könnte die neue Kandidatin der Demokraten sein.

Quelle: dpa

Wer wird der nächste Präsident der USA? Nicht Joe Biden. Der aktuelle Präsident hat am Sonntag gesagt, er zieht sich aus dem Wahlkampf zurück. Viele rechnen jetzt damit, dass seine Stellvertreterin, Kamala Harris, seine Ersatzkandidatin wird. Dann hätte sie die Chance, Präsidentin der USA zu werden.



Offiziell entscheiden das die Demokraten, so heißt die Partei von Joe Biden, erst Mitte August. Dann stimmen fast 4.000 Demokraten darüber ab, wer ihr Präsidentschaftskandidat oder -kandidatin wird. Doch Kamala Harris bekommt schon jetzt viel Unterstützung von Leuten aus ihrer Partei. Es ist also gut möglich, dass sie bei den Wahlen in den USA am 5. November gegen Donald Trump antritt. Deshalb stellen wir euch die Frau jetzt mal genauer vor: