Ganz klar: Nein! Kinderarbeit ist in Deutschland verboten. Jugendliche dürfen erst ab 15 Jahren arbeiten und es müssen strenge Regeln eingehalten werden, zum Beispiel:



Sie dürfen nur für eine bestimmte Anzahl an Stunden arbeiten.

arbeiten. Sie dürfen nicht nachts und am Wochenende arbeiten.

arbeiten. Schwere körperliche Arbeit ist für sie verboten.

Ein paar streng geregelte Ausnahmen gibt es aber. Wenn etwa die Arbeit leicht ist und die Kinder trotzdem noch zur Schule gehen können, dürfen sie unter 15 Jahren beispielsweise Zeitungen austragen.



Früher war das noch ganz anders! Die Gesetze, in denen Kinderarbeit geregelt ist, gibt es ungefähr erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Davor war es auch in Deutschland üblich, dass Kinder auf Feldern oder in Fabriken hart arbeiten mussten.



Trotz des heutigen Verbots gibt es in Deutschland Kinder, die arbeiten. Warum das so ist, lest ihr hier:

