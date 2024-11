Die neueste Jeans für nur acht Euro!? So ein Angebot klingt natürlich verlockend! Dahinter steckt aber ein großes Problem: "Fast Fashion". Übersetzt heißt das "Schnelle Mode" und steht dafür, dass Kleidung billig, in großer Menge und schnell hergestellt wird. Oft arbeiten die Menschen in den Kleiderfabriken unter sehr schlechten Bedingungen - auch viele Kinder und Jugendliche.



Und was könnt ihr tun? Na klar: Weniger Kleidung neu kaufen. Vielleicht gefällt euch ja ein Besuch auf dem Flohmarkt oder ihr leiht euch mal ein Oberteil untereinander. Wir haben in diesem Text noch mehr Tipps zusammengefasst: Das hilft gegen Fast Fashion.

"Fast Fashion" bringt Probleme