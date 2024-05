Was tragt ihr heute so - Jeans und T-Shirt? Vielleicht könnt ihr sagen, wo ihr sie gekauft habt und auf dem Zettelchen hinten steht auch drauf, in welchem Land das Kleidungsstück gemacht wurde. Spätestens ab der Baumwolle, die man für den Stoff der Jeans braucht, habt ihr keine Ahnung mehr, wo die herkommt - und ob vielleicht Kinderarbeit oder schlechte Arbeitsbedingungen dahinterstecken. Aber genau das sollen demnächst die Unternehmen checken, die euch das Kleidungsstück oder auch das Handy oder was auch immer verkaufen: Denn in der EU ist das Lieferkettengesetz ab Freitag beschlossene Sache.