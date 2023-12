Keine Produkte mit Kinderarbeit!

Lieferkettengesetz bedeutet, dass die Unternehmen darauf achten müssen, wie und unter welchen Bedingungen ihre Produkte hergestellt werden. Das klingt total simpel und selbstverständlich - ist aber gar nicht so einfach. Wie das Schildchen hinten in eurer Kleidung schon sagt, ist vieles, was hier verkauft wird, in einem ganz anderen Land hergestellt worden. Und das ist noch nicht alles! Denn wenn zum Beispiel ein Pulli in Indien zusammengenäht wurde, dann kann die Wolle dafür in einem ganz anderen Land gefärbt worden sein, während die Schafe wieder wo ganz anders geschoren worden sind.