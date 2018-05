Kinderarbeit kann ganz unterschiedlich sein. Oft müssen Kinder auf dem Feld mitarbeiten, manchmal bis zu 14 Stunden am Tag. Andere Kinder schuften in Bergwerken oder Steinbrüchen, auf Feldern oder in Fabriken: Dort müssen sie zum Beispiel den ganzen Tag gebückt arbeiten oder schwere Sachen schleppen. Dabei haben fast alle Länder der Welt einen Vertrag unterschrieben, indem Kinderarbeit verboten ist. Doch viele sorgen nicht dafür, dass der Vertrag eingehalten wird.