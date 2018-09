Die meisten Politiker freuen sich über den neuen Klimavertrag. Bisher gab es solche Verträge nur zwischen einigen wenigen reichen Ländern, gebracht haben sie nicht viel. Den neuen Vertrag haben 195 Länder unterschrieben, das ist ein gutes Zeichen. Einige Leute kritisieren aber, dass die Vereinbarungen nicht ausreichen und dass niemand die Länder kontrolliert, ob sie sich auch an den Vertrag halten. In jedem Fall wird es sehr lange dauern, bis alles so klappt, wie es die Politiker vereinbart haben.