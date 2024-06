Sheinbaum wurde mit überwältigender Mehrheit gewählt - sie erhielt knapp 58 Prozent der Stimmen, so viel wie noch nie ein Kandidat vor ihr in Mexiko. Allerdings sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Ab 1. Oktober wird sie im Amt sein und dann warten jede Menge Aufgaben auf sie. Ein großes Problem in Mexiko ist zum Beispiel die hohe Kriminalität - vor allem die Drogenkriminalität. Außerdem gibt es in Mexiko viel Gewalt gegen Frauen. Ein weiteres Problem ist, dass sehr viele Menschen aus Mexiko illegal in die USA fliehen. Sie haben eigentlich keine Erlaubnis, in die USA einreisen zu dürfen. Sie erhoffen sich aber dort ein besseres Leben als in Mexiko.