In den USA spricht man Englisch. Viele Menschen sprechen außerdem Spanisch. Das liegt daran, dass sie oder ihre Vorfahren ursprünglich aus anderen Ländern kamen. In diesen Ländern wird Spanisch gesprochen, zum Beispiel in Mexiko, auf Kuba oder Puerto Rico.



Im Westen grenzen die USA an den Pazifik, die Ostküste liegt am Atlantik. In den USA gibt es riesige Städte wie New York, Los Angeles und Chicago. Außerdem gibt es hohe Gebirge, zum Beispiel die Rocky Mountains, und riesige Seen. Ganz im Norden, im Bundesstaat Alaska, ist es meistens sehr kalt. Doch im Süden der USA wird es richtig warm.