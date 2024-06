Ssssssss .... kennt ihr dieses nervige Geräusch, wenn ihr gerade einschlafen wollt? Oh Mann, hier ist doch irgendwo 'ne Mücke! Eine einzelne Mücke, darüber können viele Menschen am Bodensee nur lachen: Sie haben es gerade mit einer richtigen Plage der stechenden Insekten zu tun. Der Bodensee ist ein großer See an der Grenze zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dass dort so viele Mücken in kurzer Zeit geschlüpft sind, liegt daran, dass es dort in letzter Zeit sehr viele Überschwemmungen gegeben hat. Bestimmte Mückenarten legen ihre Eier gern in der Nähe von Feuchtgebieten und Gewässern ab. Die Eier halten recht lange alleine durch, zum Teil mehrere Jahre. Wird das Gebiet überschwemmt, ist das perfekt für die Mücken - denn ihr Nachwuchs kann dann schlüpfen!