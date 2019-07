Viele glauben, dass Mücken von Licht angezogen werden. Auch diese Behauptung ist falsch. Dass die Mücken abends in unsere Wohnungen fliegen, liegt nicht am Licht. Sie können uns von draußen riechen und kommen deshalb in unsere Zimmer geflogen. Das Licht auszuschalten, wenn das Fenster geöffnet ist, hilft also leider nicht.