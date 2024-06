Neue Pläne für die Bundeswehr

Als Verteidigungsminister ist Boris Pistorius für die Bundeswehr zuständig.

Quelle: AFP/Odd Andersen

Denn: Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius stellte diese Woche seine Idee vor, wie er in Zukunft mehr Menschen zur Bundeswehr bringen will.



Der Plan lautet so: Alle 18-Jährigen sollen angeschrieben werden und einen Fragebogen bekommen. Sie sollen zum Beispiel beantworten, ob sie es sich vorstellen könnten, für ein paar Monate zur Bundeswehr zu gehen. Für Männer wäre es Pflicht den Fragebogen auszufüllen - für Frauen freiwillig. So sollen jährlich mehrere Tausend neue Leute für die Bundeswehr gefunden werden.



Das Ganze ist also keine Wehrpflicht, wie es sie zur Zeit eurer Väter gab. Hier erklären wir, wie das damals lief und warum die Bundeswehr heute überhaupt mehr Leute braucht.