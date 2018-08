Die Bundeswehr hilft dabei, einen Damm zum Schutz vor Hochwasser in Dresden zu errichten. Quelle: dpa

Deutschland ist heute mit den Ländern rundherum gut befreundet. Es besteht also nicht die Gefahr, dass Deutschland angegriffen wird. Deswegen sind auch andere Aufgaben wichtig geworden. Wenn es eine Katastrophe in Deutschland gibt, helfen Bundeswehrsoldaten aufzuräumen oder die betroffenen Menschen zu verpflegen. Die Bundeswehr arbeitet auch bei Friedenseinsätzen im Ausland mit. Deutsche Soldaten sind zum Beispiel im Kosovo, in Afghanistan oder in Mali im Einsatz. Dort sollen sie für Sicherheit sorgen und Polizisten ausbilden. Trotzdem sind diese Einsätze nicht ungefährlich. So kommt es auch vor, dass deutsche Soldaten bei Anschlägen getötet werden.