So sieht das Grundgesetz aus. Quelle: ZDF

In jedem Land gibt es Regeln, an die sich alle Menschen halten müssen. Diese Regeln heißen Gesetze. Das wichtigste Gesetz für Deutschland ist das Grundgesetz. Es ist eine Sammlung von 146 Artikeln. Jeder Artikel steht für ein Gesetz, also eine Regel. Diese Regeln bestimmen seit fast 70 Jahren, wie die Menschen in Deutschland miteinander leben sollen.