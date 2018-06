Das logo! Kinderrechte-Buch Quelle: ZDF

Am 20. November 1989 wurde die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen beschlossen. Das ist eine Sammlung aller Rechte, die speziell für Kinder wichtig sind. Sie gelten in fast allen Ländern der Erde, auch in Deutschland. Was habt ihr davon und wie könnt ihr euch selbst für eure Rechte einsetzen? Welche Rechte werden hier oder in anderen Ländern nicht eingehalten? Diese und andere Fragen beantwortet das Buch "Die Rechte der Kinder von logo! einfach erklärt".