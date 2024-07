Seid ihr schon mal mit dem Auto in ein anderes Land in den Urlaub gefahren - zum Beispiel nach Frankreich, Österreich oder in die Niederlande? Dann seid ihr wahrscheinlich einfach über die Grenze gefahren - niemand wollte eure Ausweise oder Pässe sehen. Viele europäische Länder haben nämlich schon lange ein gemeinsames Abkommen geschlossen, dass an den Grenzen in der Regel keine Kontrollen mehr stattfinden. Das ist nicht nur für den Urlaub praktisch, sondern auch für Menschen, die im Grenzgebiet leben und zum Beispiel im Ausland arbeiten oder einkaufen. Aber: Einige Grenzen lassen sich zurzeit nicht einfach problemlos überqueren - zum Beispiel die deutsch-französische Grenze.