Am 5. November sind in den USA Präsidentschaftswahlen. Die beiden Kandidaten Donald Trump und Kamala Harris liegen in den Umfragen eng zusammen. Um zu gewinnen, müssen beide also noch Wählerinnen und Wähler davon überzeugen, für sie zu stimmen. Eine gute Gelegenheit dafür: das Fernsehduell. Da haben Trump und Harris teilweise heftig darüber gestritten, wie es in den USA in Zukunft weitergehen soll. Im Nachgang wurde viel über das Duell berichtet und diskutiert - tatsächlich auch über eine Person, die gar nicht dabei war: Megastar Taylor Swift.