Kinder in New York bald weniger am Handy?

Den Algorithmus stoppen:

Das Gesetz soll also die Computerprogramme hinter den Apps einschränken, die erkennen, was man sich gerne anschaut und dann endlos ähnliche Videos anzeigen. So sollen unter 18-Jährige nicht mehr so schnell in den Apps versinken.



Keine Nachrichten in der Nacht:

Außerdem verbietet das Gesetz den Social-Media-Apps, dass sie unter 18-Jährigen zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens Benachrichtigungen aufs Handy schicken - schließlich sollen sie in der Nacht schlafen und nicht aufs Handy gucken.