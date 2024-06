Corona-Krise, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Ukraine-Krieg, Krieg im Gazastreifen ... puh, Krisen und Kriege gab und gibt es gerade echt viele. Das kann einem wirklich Sorgen machen, wenn man an die Zukunft denkt. Wie geht es euch damit? Habt ihr manchmal Zukunftsangst oder denkt ihr, das wird alles schon werden? Schreibt uns unten - jetzt geht es erstmal darum, was Forschende über eure Gefühlslage so herausgefunden haben. Sie haben 72 ausgewählte, möglichst unterschiedliche Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren in langen Interviews zu dem Thema befragt - und das Ergebnis: Ja, viele haben Angst - und sind trotzdem optimistisch! Hä? Okay, schauen wir mal genauer, was ihnen diese Befragungen über euch sagen.