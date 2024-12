Sie ist erst 18 Jahre alt und holte bei ihren ersten Olympischen Spielen im Sommer direkt die Goldmedaille. Damit ist Darja Varfolomeev die erste deutsche Olympiasiegerin in rhythmischer Sportgymnastik. Ihre Lebensgeschichte ist auch ziemlich besonders: Darja wurde nämlich in Russland geboren und kam als 12-Jährige ohne ihre Eltern allein nach Deutschland in ein Internat für Turner. Für ihren sportlichen Erfolg hat sie also einiges in Kauf genommen und dafür wurde sie nun mit dem Titel "Sportlerin des Jahres" zusätzlich belohnt.

Bildquelle: Rolf Vennenbernd/dpa