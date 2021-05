Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie

Wir Menschen unterscheiden uns in so vielen Dingen. Auch, was unser Geschlecht und unsere Sexualität angeht: Also ob wir uns zu Jungs, Mädchen oder beiden Geschlechtern hingezogen fühlen. Manche Menschen werden deshalb angefeindet oder sogar ausgegrenzt. In einigen Ländern ist es sogar verboten, Menschen des gleichen Geschlechts zu lieben. Am 17. Mai gibt es weltweit Aktionen, die sich gegen diese Ausgrenzung stellen.