Normalerweise werden Sportlerinnen und Sportler, die beim Doping erwischt werden, für lange Zeit - oft sogar jahrelang - gesperrt. Das ist bei Jannik Sinner nun aber nicht so. Denn: Er gab an, dass er das Mittel nicht bewusst eingenommen habe. Sinners Masseur habe eine Wunde an der Hand gehabt und mit einem Spray behandelt, in der das Mittel Clostebol enthalten ist. Dann habe er Sinner massiert, das Mittel sei so über die Haut in seinem Körper gelandet. Sinner habe das Mittel also eingenommen, ohne davon zu wissen.