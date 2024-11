Seid ihr schon mal mit euren Eltern im Auto schnell in eine Kurve gefahren und euch hats so richtig schön zur Seite geworfen? So gehts Rennfahrerinnen und Rennfahrern - nur viiiiel krasser: Die sind nämlich mit extrem hohen Geschwindigkeiten unterwegs - teilweise mit mehr als 300 km/h - mehr als doppelt so schnell, wie die schnellsten Autos auf der Autobahn! Und dabei fahren sie eben nicht immer geradeaus, sondern vor allem auch einige Kurven. Und da gehts zur Sache: Durch die hohen Geschwindigkeiten wirken dabei extrem große Kräfte auf den Körper - vor allem auf Nacken, Schulter, Arme und Beine. Kopf und Helm "wiegen" in einer Kurve oft das Vierfache ihres normalen Gewichts. Um das auzuhalten und sich nicht zu verletzen, müssen die Rennfahrer regelmäßig trainieren und extrem fit sein!