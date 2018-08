Die Schornsteine eines Braunkohlekraftwerkes Quelle: dpa

Aber auch die Menschen erzeugen viel CO2. Es entsteht nämlich zum Beispiel wenn Erdöl, Kohle oder Erdgas verbrannt werden. Also in Fabriken, beim Autofahren oder Fliegen und beim Heizen. Eigentlich wandeln Bäume und Pflanzen CO2 in Sauerstoff um.



Wenn aber zuviel Kohlenstoffdioxid in der Luft ist, können die Pflanzen nicht das ganze schädliche Gas umwandeln und es bleibt in der Luft. Das ist gefährlich, weil es die Schutzhülle der Erde, die Ozonschicht, verschmutzt. Um die Umwelt und das Klima zu schützen, ist es also wichtig, so wenig CO2 wie möglich in die Luft zu pusten.