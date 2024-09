Und dabei kam eben heraus: Der Juni und August waren weltweit die heißesten je gemessenen Monate. Und der Sommer in diesem Jahr war der heißeste Sommer auf der Nordhalbkugel. Wenn ihr jetzt denkt - "hä? Der Sommer in Deutschland war doch gar nicht so heiß?" Stimmt, aber: Die Temperaturen waren sehr unterschiedlich verteilt. Bei uns in Deutschland war der Sommer noch halbwegs "normal". In Griechenland und anderen Ländern in Südeuropa zum Beispiel sah es aber ganz anders aus. Dort war es brütend heiß und sehr trocken. Insgesamt, sagen die Forschenden, wird es aber überall auf der Welt immer heißer. Das liegt am Klimawandel - und dass die Erde immer wärmer wird, hat ziemlich krasse Folgen: