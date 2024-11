Wenn Wale stranden, kommen sie aus eigener Kraft nicht zurück ins Wasser. Dann muss schnell gehandelt werden: Denn ohne die Schwerelosigkeit im Wasser sterben Wale an ihrem eigenem enormen Körpergewicht. Sie müssen zurück ins Meer - aber bei so viel Gewicht, reicht es nicht nur einmal an der Schwanzflosse zu ziehen. Um einen Wal zurück ins Meer zu befördern, gräbt man so lange Sand unter dem Wal weg, bis das Wasser das schwere Tier zurück ins Meer tragen kann. Deshalb braucht es viele helfende Hände. Spontan packten ganz viele Menschen mit an, die in der Nähe des Wal-Unglücks in Neuseeland wohnen, und konnten so alle bis auf vier der gestrandeten Wale retten.