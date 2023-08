Sommerferien im Dezember und Januar! Äh, wie bitte? Jep, richtig gelesen: Kinder in Neuseeland haben an Weihnachten Sommerferien. Der Grund: Neuseeland liegt auf der südlichen Erdhalbkugel, deswegen sind die Jahreszeiten genau umgekehrt wie in Europa. Das heißt, wenn in Deutschland Sommer ist, ist in Neuseeland Winter.



Generell müssen Kinder in Neuseeland ab sechs Jahren zur Schule gehen. Die Grundschule geht bis zur achten Klasse. Die weiterführende Schule wird bis zur 13. Klasse besucht. Kinder auf sehr kleinen Inseln wohnen manchmal so weit weg, dass sie auch von zu Hause aus unterrichtet werden können.

Außerdem gibt es Schulen, in denen manche Fächer auf Māori unterrichtet werden, also der Sprache der Ureinwohner. Denn in Neuseeland spielt die Kultur der Māori eine wichtige Rolle. Die Menschen begrüßen sich zum Beispiel mit "Kia ora!", was "Hallo" bedeutet. Es gibt übrigens auch einen Namen für Neuseeland auf Māori: "Aotearoa". Das bedeutet "Land der langen weißen Wolke".



Die Māori sind bekannt für ihre handwerklichen Fähigkeiten und ihre Sitten und Gebräuche. So haben sie zum Beispiel besondere Tänze und Gesänge. Auch Tätowierungen am ganzen Körper sind typisch für die Māori. Heute leben etwa 890.000 Māori in Neuseeland.

In Neuseeland leben auch viele Menschen aus anderen Gegenden der Welt. Sie kommen zum Beispiel aus Europa, China und Indien. Das bedeutet, dass in Neuseeland auch viele Sprachen gesprochen werden.



Den meisten Menschen in Neuseeland geht es gut. Das heißt, viele Menschen haben eine Arbeit und ein Zuhause. Auch sind nur wenig Kinder in Neuseeland arm. Die meisten Neuseeländer leben in Städten statt auf dem Land.

Bildquelle: IMAGO/Xinhua