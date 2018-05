Buddhistischer Tempel in Myanmar Quelle: colourbox

Der Buddhismus ist eine der großen Weltreligionen. Etwa 300 Millionen Menschen sind Buddhisten. Die meisten von ihnen leben in den asiatischen Ländern Thailand, China, Myanmar, Vietnam und Japan. Aber auch in Deutschland leben mehr als 300.000 Buddhisten. In einigen deutschen Städten wurden sogar Tempel gebaut.