Australien ist von der Fläche her das sechstgrößte Land der Welt. Die meisten Menschen wohnen in den großen Städten wie Sydney, Melbourne oder Brisbane.

Wie die Menschen in Australien leben, ist sehr vielfältig. Menschen aus der ganzen Welt sind in der Vergangenheit nach Australien gekommen, um dort zu leben. Auch heute noch wandern Menschen nach Australien ein. Sie alle bringen ihre Sprachen, Traditionen und Gewohnheiten mit ins Land. Außer Englisch wird zum Beispiel Italienisch, Arabisch und Mandarin, also Chinesisch, gesprochen. Aber auch die Ureinwohner, die schon seit langer Zeit in Australien leben, haben ihre eigenen Bräuche, Lebensformen und Sprachen.

Australien ist ein reiches Land. Es verkauft zum Beispiel viele Rohstoffe wie Metalle, Kohle und Gas an andere Länder. Auch sind nur wenige Menschen arbeitslos. Die meisten Erwachsenen in Australien haben also eine Arbeit, womit sie Geld verdienen. Übrigens werden Menschen in Australien älter als in den meisten anderen Ländern der Welt.

Kinder in Australien müssen ab sechs Jahren zur Schule gehen. Die Grundschule geht bis zur sechsten oder siebten Klasse. Anschließend besuchen Kinder eine weiterführende Schule. Kinder in Australien gehen mindestes bis zur 10. Klasse zur Schule. Wer will, kann danach noch für zwei Jahre die Oberstufe besuchen.