Der Islam hat weltweit rund 1,2 Milliarden Anhänger. Das heißt, die Muslime bilden weltweit die zweitgrößte religiöse Gemeinschaft. Die größte sind sie die Christen. Die Anhänger des Islam leben vor allem in Saudi-Arabien, in Nordafrika, der Türkei, in Zentral- und Südwestasien. Dort ist der Islam die wichtigste Religion. In Deutschland leben rund vier Millionen Muslime.