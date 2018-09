Mann liest im Koran Quelle: reuters

Aus diesen Offenbarungen soll dann der Koran entstanden sein. Der Koran ist in arabischer Sprache geschrieben. Viele Muslime sind der Meinung, dass der Koran nicht in andere Sprachen übersetzt werden dürfe. Denn durch das Übersetzen könnten die Geschichten falsche Bedeutungen bekommen.



Der Koran ist in sogenannte Suren eingeteilt, also so etwas wie Kapitel. Die einzelnen Suren erzählen alte Geschichten oder beinhalten Regeln, die sagen, wie sich Muslime verhalten sollten, also zum Beispiel Gott ehren und Gutes tun.