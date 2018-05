Zwei Kinder in Papua-Neuguinea Quelle: ap

Nicht nur die Anzahl der Inseln ist rekordverdächtig. In Papua-Neuguinea werden über 800 verschiedene Sprachen gesprochen! Auch das hat etwas mit den hohen Bergen und den vielen kleinen Inseln zu tun. Denn früher, ohne Flugzeuge, war es nicht so einfach, untereinander in Kontakt zu kommen.



In den abgelegenen Dörfern leben die Bewohner bis heute sehr traditionell. Viele Einwohner von Papua-Neuguinea sind arm und können nicht lesen und schreiben. Weil es viele Probleme im Land gibt, kommen nur wenige Touristen in das Land.



Insgesamt gibt es heute rund 7, 6 Millionen Menschen in Papua-Neuguinea. Zum Vergleich: In Deutschland leben mehr als zehn Mal so viele Einwohner.