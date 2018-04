Ein weiteres Anzeichen für eine mögliche Computer- oder Internetsucht ist es, wenn ein Kind nicht mehr weiß, wie lange es am Computer sitzt und die Nächte durchspielt. Oder wenn das Kind immer wieder mit dem Handy oder Tablet im Internet unterwegs ist und so in der Schule immer schlechter wird. Wenn jemand kaum noch Kontakt zu seinen Freunden hat und ihm die Mitspieler stattdessen wichtiger sind, kann das auch ein Hinweis sein. Auch wenn ein Spieler verwahrlost, also nicht mehr auf sich und seine Gesundheit achtet, könnte das ein Zeichen für eine Computer- oder Internetsucht sein.