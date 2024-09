Vor allem soll am Weltkindertag auf das Thema "Armut" aufmerksam gemacht werden: Weltweit leiden nämlich Millionen Kinder unter Hunger. Viele von ihnen sind unter anderem deshalb auf der Flucht. Andere müssen schwer arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen. Aber auch in Deutschland geht es nicht allen Kindern gut. Etwa jedes siebte Kind ist in Deutschland derzeit von Armut bedroht! Das bedeutet: Auch hier gibt es Kinder, die nicht genug zu Essen bekommen. Andere Kinder können aus Geldmangel zum Beispiel nicht an Klassenfahrten teilnehmen oder in den Urlaub fahren.