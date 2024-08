Denn jetzt haben neue Untersuchungen gezeigt: Der große Stein in der Mitte, der auch "Altar-Stein" genannt wird, kommt wohl aus dem Nordosten Schottlands! Aber – und jetzt kommt's - das ist etwa 750 Kilometer entfernt! Wie um alles in der Welt konnte ein sechs Tonnen schwerer Stein vor so vielen Tausend Jahren so weit transportiert werden? Denn klar, Bagger und moderne Transportmittel gab es ja noch nicht! Das lässt selbst die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler grübeln. Sieht also so aus, als ob es im Rätsel um Stonehenge jetzt neue Fragen zu beantworten gibt.