Chronik Februar 2017

Die erfolgreiche PR-Spezialistin Agatha Raisin (Ashley Jensen) hat genug vom hektischen Leben in London und erfüllt sich ihren Kindheitstraum vom eigenen Cottage auf dem Land. In der neunteiligen Krimi-Komödien-Serie Agatha Raisin, die ZDFneo mit einem 90-minütigem Pilotfilm startet, lässt Agatha Raisin Kollegen und Kampagnen hinter sich und zieht ins abgelegene Örtchen Carsely in der Region Cotswold. Dort entwickelt sie im Angesicht von Betrug, Mord und Totschlag einen erstaunlichen Spürsinn. Mit ihrem Gespür für klassische Detektivarbeit und ihrem eigensinnigen Londoner Charme mischt Agatha bei jedem neuen Fall mit, der Carseley in Atem hält. ZDFneo zeigt acht weitere Folgen immer freitags in deutscher Erstausstrahlung.



Mit Blick auf die Oktoberrevolution vor 100 Jahren in Russland bietet ZDFinfo in der zwölfteiligen Reihe Aufstieg und Fall des Kommunismus ein Gesamtbild der Ereignisse vom Erscheinen des Kommunistischen Manifests 1848 bis zum Zusammenbruch des Ostblocks vor über 25 Jahren. Zum Auftakt sind die ersten drei Folgen, "Karl Marx und die Idee", "Der Weg in die Revolution" und "Revolution in Russland", zu sehen. Die Folgen 4 bis 6 werden voraussichtlich Mitte April erstmals in ZDFinfo gesendet. In diesem Dreier-Rhythmus geht es in den Sommermonaten weiter, bevor im Herbst 2017 anlässlich von 100 Jahre Oktoberrevolution erstmals komplett alle zwölf Folgen in ZDFinfo präsent sind.