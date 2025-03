Chronik Januar 2017

In der winterlichen Reisereportage Let it snow reist Autor Gerd Anhalt in die kanadische Metropole Montreal, in die idyllische Wald- und Seenlandschaft Kareliens und in die Ferienregion Obihiro auf der japanischen Nordinsel Hokkaido. Er trifft dort in Kälte, Schnee und Eis auf erstaunliche Menschen und spannende Bräuche. Sie zeigen auf unterschiedliche Weise, wie man mit Einfallsreichtum, guter Laune und einer gewissen Hartnäckigkeit de Winter genießen und bezwingen kann.



Die Komödie Love Island der bosnischen Berlinale-Gewinnerin Jasmila Zbanic bildet den Auftakt der vierteiligen Reihe Die Welt aus erster Hand, in der die Redaktion Das kleine Fernsehspiel herausragende und preisgekrönte Kinokoproduktionen von internationalen Nachwuchsregisseurinnen und –regisseuren. präsentiert. Das Familiendrama Qissa – Eine Geistergeschichte von Anup Singh am 9. Januar führt in die Zeit der Teilung Indiens Ende der Vierziger Jahre. Willkommen in Israel heißt es am 16. Januar. Eyal Halfon verwebt darin die Geschichte dreier Arbeitsmigranten, die in Israel einen Neuanfang wagen. Am 23. Januar beschließt Srjdan Vuletics Tragikomödie Ein richtig gutes Leben, die sich um das Leben eines Taxifahrers in Srajevo dreht, die Reihe.