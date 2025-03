Chronik Dezember 2016

Der ZDF-Fernsehrat hat den Haushaltsplan des Senders für 2017 einstimmig genehmigt. Dabei plant das ZDF mit Aufwendungen von insgesamt 2.318 Millionen Euro. Die in der Vorperiode gebildete Sonderrücklage in Höhe von 396 Millionen Euro wurde von der KEF mit dem 20. Bericht für das ZDF freigegeben. Sie wird jedoch für den Haushalt 2017 nicht angetastet und steht somit zum Ausgleich von möglichen Defiziten in den kommenden Jahren weiterhin in voller Höhe zur Verfügung. Das ZDF habe in den letzten Jahren enorm gespart, seine Strukturen angepasst und sei dadurch deutlich effizienter geworden, erklärte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut in seiner Haushaltsrede. Diesen Weg einer zukunftsorientierten Finanzpolitik werde das ZDF fortsetzen, um seiner Verantwortung gegenüber dem Beitragszahler gerecht zu werden.



ZDFneo ist 2016 weiter gewachsen und hat zusätzlich mit starken Abrufzahlen in der Mediathek und auf YouTube zur Verjüngung der Senderfamilie beigetragen. »Mit ZDFneo erreicht das ZDF die medial vernetzte Generation der 25- bis 49-Jährigen«, sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz. Durchschnittlich sehen 4,80 Millionen Zuschauer täglich ZDFneo. Im November 2016 erreicht ZDFneo erstmalig einen Monatsmarktanteil von 2,6 Prozent bei allen Zuschauern und liegt auch im aufgelaufenen Jahr bei 2,1 Prozent. Rekordmonate bei den 14- bis 49-Jährigen sind September und November mit jeweils 1,6 Prozent. Mittlerweile steht ZDFneo an der Schwelle zu den zehn deutschen Sendern mit den größten Marktanteilen.



Das ARD/ZDF-Jugendangebot funk verzeichnet in seinem ersten Monat bereits 20 Millionen Videoabrufe. Die App des am 1. Oktober gestarteten Content-Netzwerks wurde in den ersten vier Wochen 95 000 Mal heruntergeladen. Die Zahl der funk-Abonnements lag Ende Oktober bei 1,27 Millionen. »Mit dem Start von funk ist der erste Schritt gemacht. funk wird nun weiter an den Formaten arbeiten, dabei sollen auch die Nutzer eingebunden werden«, kündigte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz an. Mit 40 Formaten ist funk gestartet. 30 weitere stehen zurzeit mitten in der Formatentwicklung.



Nicht jedes Los gewinnt ist die erste Dokumentation von Clemens Meyer, dem Mainzer Stadtschreiber 2016. Der Schriftsteller spricht auf der Leipziger Kleinmesse mit Schaustellern, Helfern und Besuchern und erfährt Kurioses, Historisches, Witziges und Trauriges über die glitzernde Welt des Rummels. Er bleibt damit seinem Figurenkosmos treu: den Außenseitern, den Rebellen – Menschen, die eher am Rand der Gesellschaft stehen und deren zumeist uneben verlaufende Biografien er in seinem Film erkundet. Der Mainzer Stadtschreiber-Literaturpreis, der vom ZDF, 3sat und der Stadt Mainz seit 1985 vergeben wird, beinhaltet auch die Produktion einer Dokumentation nach eigener Themenwahl.