Chronik November 2016

Die USA stehen vor einer Richtungsentscheidung und selten hat der Kampf um das vermeintlich mächtigste Amt der Welt stärker polarisiert. Die Sendung ZDFzeit: Macht, Geld, Lügen – Clinton gegen Trump stellt am Vorabend der Wahlnacht die beiden Kandidaten gegenüber und fragt, was das Ergebnis, je nachdem, wie es ausfällt, für die USA und den Rest der Welt bedeutet. Ab 0.15 Uhr ist das ZDF in US-Wahl 2016: Die Nacht der Entscheidung live bis in den frühen Morgen dabei. Bettina Schausten, Christian Sievers und Eva-Maria Lemke melden sich aus dem Wahlstudio in Berlin. Hochkarätige Gesprächsrunden, aktuelle Analysen und eine intensive Vernetzung mit den Korrespondenten und Reportern in den USA bilden den Rahmen der Sendung. In Washington ordnen Studioleiter Ulf Röller und Matthias Fornoff, Leiter der ZDF-Politikredaktion, die Entwicklungen ein. Am 9. November liefert ein ZDF spezial unter dem Titel Amerika hat gewählt live aus Washington Reaktionen, Emotionen, Informationen, Analysen und Hintergründe zur wichtigsten Wahl des Jahres.



Die 37 Grad-Dokumentation Goldkinder – Konflikt um Mineralien zeigt die Bedingungen auf, unter denen das Luxusprodukt Gold gewonnen wird. Oft in gefährlicher Arbeit unter Tage oder unter Wasser und mithilfe von Kindern, die schon im Alter von sieben Jahren schwer arbeiten müssen. Die Dreharbeiten führen Autor Manfred Karremann unter anderem auf die Philippinen und in den Kongo, wo Rebellengruppen ihren Kampf oft mit wertvollen Rohstoffen wie Gold oder Coltan finanzieren. Viele dieser Konfliktmineralien werden schließlich für Schmuck und Handys in aller Welt gebraucht.



ZDFneo zeigt die erste Staffel der Krimiserie 100 Code in Doppelfolgen immer dienstags. In New York werden innerhalb eines Jahres immer wieder junge blonde Frauen getötet und auf bizarre Weise in der Nähe von Wasserflächen drapiert. Der New Yorker Cop Thomas Conley (Dominic Monaghan) jagt den Serienmörder vergeblich. Eine heiße Spur führt ihn nach Schweden, wo er dem erfahrenen Mikael Eklund (Michael Nyqvist) unterstellt wird. Die gemeinsamen Ermittlungen bringen sie dem Serienmörder Schritt für Schritt näher. Im Darknet stoßen sie auf eine Community, deren Mitglieder dunkle Fantasien in die Realitätumsetzen. Die Konfrontation mit dem Grauen sprengt die Vorstellungskraft der Ermittler. Die Serie gehört zum Nervenkitzel im Herbst. Unter diesem Motto strahlt ZDFneo vom 5. bis 26. November 2016 an vier aufeinanderfolgenden Samstagen kultverdächtige Krimis rund um Serienmorde aus. Unter anderem mit dabei sind Der Knochenjäger, Roter Drache, Blue Steel und Psycho.