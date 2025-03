Chronik Oktober 2016

Mit 13 neuen Folgen meldet sich ChrisTine Urspruch aliasin der gleichnamigen ZDF-Familien- und Klinikserie zurück. Ein besonderes Angebot für die-Fans: Jede neue Folge ist eine Woche vor Ausstrahlung bereits in der ZDF-Mediathek zu sehen. Neben Eheproblemen mit ihrem Ehemann Holger (Arnd Klawitter) muss sich die engagierte Ärztin noch vielen anderen Fragen stellen: Nimmt sie den Chefposten an, den ihr Prof. Nevin Gül anträgt? Wie geht sie damit um, dass ihr dementer Vater (Karl Kranzkowski) die Oberschwester (Martina Eitner-Acheampong) heiraten will? Wie tröstet sie ihre Tochter Pam (Sarah Mahita), nachdem klar ist, dass Kaan (Karim Günes) nicht in sie, sondern in Patrick (Leander Lichti) verliebt ist? Und wie soll sie sich gegen Dr. Langs Attacken durchsetzen, der nach privatem Unglück noch ungenießbarer geworden ist? Valerie Klein packt ihr Leben und die Probleme an - auf ihre ganz eigene, unkonventionelle Art.Die Professoren Dieter Dörr, Bernd Holznagel und Arnold Picot haben ihr gemeinsames Gutachten Legitimation und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zeiten der Cloud vorgestellt und die zentralen Ergebnisse der Untersuchung vor dem ZDF-Fernsehrat in Mainz erläutert. Die Studie geht von dem Befund aus, dass sich das Fernsehen im Zuge der Digitalisierung derzeit im Übergang zum »Cloud-TV« befindet. Der Begriff bezeichnet die vierte Generation des Fernsehens nach dem terrestrischen TV, dem Multikanalfernsehen über Kabel und Satellit sowie dem digitalen Fernsehen. »Cloud-TV« vereint in einem Angebot normales Fernsehen, Video on Demand und andere Online-Dienste bis hin zu Social-Media-Plattformen sowie die Verbreitung über unterschiedliche Verteilmedien auf eine Vielzahl von Endgeräten. Abgerundet wird das Angebot durch Empfehlungs- und Personalisierungsmöglichkeiten auf Basis von BigData-Analysen. Es ist davon auszugehen, dass vor allem die großen amerikanischen Internetkonzerne auf diesem Markt eine bedeutende Rolle spielen werden. Die Gutachter legen dar, dass der in der Verfassung begründete Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zur Meinungsbildung und Integration der Gesellschaft beizutragen, unverändert fortbesteht. Mit Blick auf die Unübersichtlichkeit von Informationen im Netz, die Meinungsrelevanz von linearen und nichtlinearen Bewegtbildangeboten und die besonderen ökonomischen Eigenschaften, denen Fernsehen auch in Zeiten der Cloud unterliegt, sei ein politisch und wirtschaftlich unabhängiger Rundfunk essenziell, so die Wissenschaftler. Diese Funktion könne sowohl aus verfassungsrechtlicher als auch aus ökonomischer Sicht gegenwärtig nur vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahrgenommen werden. An einigen Stellen müssten rundfunkrechtliche Vorgaben an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden, um sicherzustellen, dass ZDF und ARD ihre Aufgaben auch in Zeiten des »Cloud-TV« weiter erfüllen können. Deshalb sollten Sendungen künftig länger als heute erlaubt in der Mediathek bleiben können. Außerdem müsse es möglich sein, spezielle Angebote extra für das Netz herzustellen. Die Gutachter plädieren dafür, mehr Möglichkeiten zum Austausch und zur Beteiligung des Publikums an Diskussionen anzubieten.Daserreicht im ersten Halbjahr 2016 mit 13,9 Prozent seinen höchsten Marktanteil seit 2003. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil von 7,5 Prozent im vergangenen Jahr auf 8,4 Prozent in der ersten Jahreshälfte 2016. »Damit ist dasdas erfolgreichste Nachrichtenmagazin im deutschen Fernsehen«, sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz. Die Relevanz des ZDF-Nachrichtenangebots spiegelt sich auch in der Zuschauerakzeptanz der-Nachrichten wider: Im ersten Halbjahr 2016 erreichte dieum 19.00 Uhr im Durchschnitt 3,82 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 16,1 Prozent. Das sind 0,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2015. Bei den 14- bis 49-Jährigen (durchschnittlich 0,41 Millionen Zuschauer, 5,8 Prozent) gibt es im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 0,7 Prozentpunkten. Das Nachrichtenformatrichtet sich am späten Abend an eine jüngere, netzaffine Zielgruppe. Es verfolgt den in der internationalen Fernsehlandschaft einmaligen Ansatz: »Social first, TV second«. Die Zahl der Follower auf Facebook und Twitter wächst kontinuierlich: 61 Prozent der Fans bei Facebook sind zwischen 18 und 34 Jahre alt. Die zehn erfolgreichsten Videos bei Facebook wurden knapp 15 Millionen Mal angeschaut.Dersteht bei Kindern im Vorschulalter besonders hoch im Kurs. Mit einem Marktanteil von 29,6 Prozent im aufgelaufenen Jahr (bis 31. August) ist der Kinderkanal von ARD und ZDF das meistgesehene Angebot bei den Drei- bis Fünfjährigen. Bei den Drei- bis 13-Jährigen sind es im aufgelaufenen Jahr (bis 31. Juli) 17,9 Prozent. Damit belegt dermit seinem Programmangebot in dieser Zielgruppe Platz zwei. »Die Zersplitterung des Marktes und die sich immer schneller verändernde Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen sind eine Herausforderung für den. Doch die hohe Akzeptanz zeigt, dass Eltern und Kinder die Qualität des Kinderkanals schätzen«, sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz. Dies belegt auch der Erfolg des-Online-Angebots. Bis Ende Juli 2016 verzeichneten, die Mediathekund die Communitydurchschnittlich 2,1 Millionen Visits pro Monat. Für 2017 kündigte der ZDF-Intendant einen Relaunch für das Vorschulangebotan, das durch eine App ergänzt wird. Im kommenden Jahr stellt der KiKA das Thema »Kulturelle Vielfalt« in den Mittelpunkt. Dazu gehört die achtteilige Reportage(ab 17. Oktober 2016), in der vier Kinder aus Deutschland drei Monate lang vier Flüchtlingskinder in Berlin begleiten, und die Mini-Serie, die einen fiktionalen Zugang zum Thema Integration bieten soll.Als erster öffentlich-rechtlicher Sender in Deutschland hat das ZDF einen Bericht zur Nachhaltigkeit veröffentlicht, der dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex entspricht. Das ZDF stellte den Bericht über sein gesellschaftliches Engagement und seine unternehmerische Verantwortung in Mainz dem Fernsehrat vor. Unter dem Titel »Verbindlich Werte vermitteln« zeigt er die Vielfalt der Senderfamilie in ihrem gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Handeln, auch über das Programmliche hinaus. Im Unternehmensteil des Berichts folgt das ZDF den Kriterien des von der Bundesregierung berufenen Rats für Nachhaltige Entwicklung. Es informiert transparent über Aktivitäten der Senderfamilie in den Bereichen Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft. Damit sieht das ZDF sich auch gut vorbereitet auf die EU-Berichtspflicht, die bestimmte Unternehmen ab 2017 zur Berichterstattung nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen anhält. Dersteht hier zur Verfügung.Im ZDF ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen weiter gestiegen. »Derzeit liegt der Wert bei 40 Prozent. Das ist ein überdurchschnittlicher Anteil, der für den Erfolg des ZDF bei der Förderung von Mitarbeiterinnen steht«, sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut dem Fernsehrat in Mainz bei der Vorstellung des Erfahrungsberichts der Gleichstellungsbeauftragten Marita Lewening. Bellut kündigte an, dass das ZDF diesen Prozess kontinuierlich fortsetzen werde. Angestrebt werde ein ausgeglichenes Verhältnis. Insgesamt liegt die Beschäftigungsquote von Frauen im ZDF bei 50,9 Prozent. Damit sind seit neun Jahren mehr Frauen als Männer im ZDF tätig.Der ZDF-aspekte-Literaturpreis geht 2016 an Philipp Winkler für seinen Roman Hool. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird in diesem Jahr zum 38. Mal verliehen und ist die bedeutendste Auszeichnung für deutsche Erstlingsprosa. Die Preisverleihung findet am 20. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse auf dem Blauen Sofa am ZDF-Stand statt.