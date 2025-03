Chronik April 2018

Der langjährige Journalist und Korresponddent Carl Weiss stirbt im Alter von 92 Jahren in München. Er moderierte die erste heute-Sendung am ersten ZDF-Sendetag, dem 1. April 1963 und war damit nach der Ansprache des Gründungsintendanten Karl Holzamer das erste Gesicht des ZDF auf dem Fernsehschirm. Für das ZDF arbeitete Carl Weiss anschließend sechs Jahre lang als Korrespondent im Studio Hongkong. 1970 ging er für den Sender nach London, anschließend ab 1974 in das Studio in Washington. 1978 wechselte er zur ARD, war jedoch nach seiner Pensionierung 1988 von 1992 bis 1997 nochmals im ZDF als Moderator der Sendereihe Damals – vor vierzig Jahren zu sehen.



Drei neue Dokumentationen in ZDFinfo beschreiben, wie diktatorischer Machtmissbrauch ganze Regionen geprägt und internationale Konflikte heraufbeschworen hat. Zunächst blickt die Dokumentation Saddam Hussein – Die letzten Tage eines Diktators zurück auf den Sturz des irakischen Diktators im März 2003 und schildert auch, wie das Land anschließend im Chaos versank. In Killing Gaddafi – Jagd auf den Diktator rücken die letzten Wochen vor Muammar al-Gaddafis Sturz und der Tod des Machthabers von Libyen im Jahr 2011 in den Vordergrund. Und der Film Syriens Folterhölle – Die Vermissten des Assad-Regimes zeigt, wie der syrische Machthaber Baschar al-Assad im aus dem „Arabischen Frühling“ resultierenden kriegerischen Konflikt bis heute Gegner seines Regimes verhaften und verschleppen lässt.



Das 90-minütiges Special von Neo Magazin Royale mit dem Titel Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show in ZDFneo macht aus der Rubrik „Prism is a Dancer“ eine eigene Show, in der es ausschließlich darum geht, was die ahnungslosen Studiozuschauer in den sozialen Netzwerken von sich preisgeben. Jan Böhmermann wird darin von prominenten Gästen wie Cro, Verona Pooth, Bosse, Rachel Rep vom Farin Urlaub Racing Team, Dennis aus Hürth, Sebastian Madsen und Porky von Deichkindunterstützt.