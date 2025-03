Chronik Mai 2018

Die Dokumentation Auf Straße 7 ins Herz von Patagonien begibt sich auf die Reise in eine urzeitliche Wildnis und zu den Menschen dieser Region. Seit Jahrzehnten wird an der Carretera Austral gebaut, die das Zentrum von Chile mit seiner Südspitze verbinden soll, die auf dem Landweg bis heute nur über Argentinien erreichbar ist. In Chile ist der Weg versperrt von schroffen Bergen, Urwäldern, breiten Fjorden, Vulkanen und einem riesigen Eisfeld. Mit roher Gewalt wird die Straße in diese majestätische Natur hineingesprengt.



Das Christentum nennt sich eine Religion des Friedens. Und doch wurden im Namen des Glaubens entsetzliche Kriege geführt. Gleichzeitig gab es auch immer Kritiker und Friedensmahner aus den Reihen der Kirchen selbst. Der Film Das Kreuz mit dem Frieden begibt sich an Pfingstmontag auf Spurensuche, verfolgt diese Spannung vom Römischen Reich bis heute und zeigt schlaglichtartig die Aktualität des Themas.



Der Film Sommer, Sonne, Urlaubsglück? wirft einen Blick auf den Massentourismus: Über 70 Millionen Reisen haben die Deutschen im Jahr 2017 gemacht. Neben ausgebuchten Unterkünften und überfüllten Stränden und Städten hat der Massentourismus noch weitreichendere Folgen: Gäste verdrängen Einheimische. In vielen Städten wird der Wohnraum knapp und Meere geraten aus dem ökologischen Gleichgewicht.



Der Vierteiler Midnight Sun erzählt von einem Mordfall in der Nähe der kleinen Minenarbeiterstadt Kiruna in Nordschweden. Es ermitteln der Schwede Anders Harnsek, der zur indigenen Gemeinde der Samen gehört, und die französische Mordkommissarin Kahina Zadi in der Zeit der Mitternachtssonne, wenn es 24 Stunden lang hell ist. Die deutsch-schwedische Koproduktion stammt von den Machern von Die Brücke – Transit in den Tod. Die weiteren Folgen sind am 3., 10. und 11. Juni zu sehen.