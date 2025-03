Chronik Juni 2018

Vor dem Start der Fußball-WM in Russland geht die Dokumentation Am Puls Deutschlands - Unterwegs mit Jochen Breyer der Frage nach, was für die Menschen im Land deutsch ist und was nicht. Sie wurde aus einem Aufruf in den sozialen Netzwerken mitentwickelt. Unter dem Hashtag #wasfuermichdeutschist konnten Zuschauer und Nutzer seit Ende März Rückmeldung geben. Mehr als 30.000 Zuschriften haben Jochen Breyer und sein Team per Mail, Facebook und Twitter erreicht. Die besonders häufig genannten Themen griff das Filmteam auf und besuchte die "Kommentatoren". Das Ziel: nicht nur abstrakt diskutieren, was deutsch ist, sondern vor Ort erleben, was für die Menschen deutsche Identität ausmacht, was aus ihrer Sicht dazugehört und was nicht.