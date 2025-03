Chronik Juli 2018

Mit ZDFzeit: Supermächte – Angst vor China? über die aufstrebende Großmacht des 21. Jahrhunderts startet die neue, dreiteilige Reihe der ZDF-Zeitgeschichte über das wechselvolle Kräftespiel der mächtigsten Staaten der Welt. Es folgen Filme über die USA - ZDFzeit: Supermächte – America first? am 24. Juli – und Russland - ZDFzeit: Supermächte – Russlands Rückkehr? am 31. Juli.



Jeder Achte in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Angststörung. Welche Auswirkungen das auf ihren Alltag hat, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt und wie schwer der Kampf für die Betroffenen sein kann, zeigt Autor Broka Herrmann in der 37 Grad-Dokumentation Nur keine Panik! Leben mit Angststörungen. Der Film begleitet Nicholas, Jeanette und Petra, die mit der psychischen Erkrankung leben.



Outside the Box ist der Startfilm der vierteiligen Reihe Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten. Darin läuft ein Bootcamp für Unternehmensberater völlig aus dem Ruder, als die Insassen plötzlich einer echten Entführung zum Opfer fallen. Die weiteren Filme in der Reihe sind Die letzte Sau (18. Juli), Die Hände meiner Mutter (19. Juli) und Somewhere in Tonga (23. Juli).