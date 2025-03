Chronik August 2018

An drei aufeinanderfolgenden Dienstagen blickt ZDFzeit auf Europas Königsfamilien. Was bedeutet es, als Prinz oder Prinzessin aufzuwachsen? Sind die modernen Liebesehen der Royals eine Bedrohung für Europas Monarchien? Und warum stolpern manche Royals über die Verlockungen des Geldes oder eine außereheliche Affäre? Diese Fragen greifen die Dokus unter anderen auf – los geht es mit Royale Kindheit – Prinzen, Ponys, Paparazzi. Am 28. August folgt Royale Liebe – Märchen, Macht, Mätressen. Den Abschluss bildet am 4. September Royale Skandale – Lügen, Laster, Leidenschaften.



Sozialarbeiter helfen Menschen, die mit Problem konfrontiert sind, mit denen sie alleine nicht mehr zurechtkommen. Für diese verantwortungsvolle Arbeit werden sie schlecht bezahlt und müssen einige Belastungen aushalten. 37° begleitet in Die Schicksalswender – Unterwegs mit Sozialarbeitern zwei Sozialarbeiter aus dem Ruhrgebiet. In Bochum hilft Sabine B. alten Menschen, so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Pablo M. unterstützt in Gelsenkirchen Familien, in denen das Wohl der Kinder gefährdet ist.



Vor genau 50 Jahren zerstörten Truppen der Staaten des Warschauer Pakts in Prag den Traum junger Tschechen und Slowaken von einem „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. ZDFinfo dokumentiert in Der Prager Frühling und die Deutschen nicht nur die Ereignisse des Jahres 1968 in der ČSSR, sondern auch die Auswirkungen auf die beiden damaligen deutschen Staaten. Die mutigen Reformen des neuen Parteichefs in Prag, Alexander Dubček, gaben vor allem jungen Leuten Hoffnung auf eine Zukunft ohne Zensur, Gängelung und Repression.