Chronik September 2018

Das ZDF und Unitymedia haben eine neue, langjährige Partnerschaft geschlossen. Die Kunden des Kabelnetzbetreibers können damit ab sofort alle Sender der ZDF-Programmfamilie in den Übertragungsstandards HD und SD empfangen. In Kürze kann über die TV-Plattform Horizon auch die komplette ZDFmediathek genutzt werden. Mit der Einigung wurde ein langjähriger Rechtsstreit um Einspeiseentgelte einvernehmlich beigelegt. Im März hatte das ZDF bereits eine ähnliche Vereinbarung mit dem Kabelnetzbetreiber Vodafone getroffen worden.



Der zehnteilige dänisch-deutsche Thriller Greyzone – No Way Out, von ZDFneo koproduziert, wird als deutsche Erstausstrahlung in Doppelfolgen gesendet. Skizziert werden die Ereignisse vor einem Terrorangriff in Skandinavien: Victoria Rahbeck (Birgitte Hjort Sørensen) aus Kopenhagen arbeitet in Stockholm für eine führende Entwicklungsfirma im Bereich Drohnen-Technologie. Bei einer internationalen Konferenz in Frankfurt trifft sie ihren ehemaligen Kommilitonen Iyad Adi Kassar (Ardalan Esmaili), der sich nicht nur für Drohnen, sondern auch für Victoria interessiert. Doch der vermeintlich liebenswerte Reporter entpuppt sich als Teil einer skrupellosen Terrororganisation.