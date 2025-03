Chronik Oktober 2018

Mit Du ahnst es nicht! startet eine neue Daytime-Show, in der sich alles um Ahnengeschichten dreht. In fünf Sendungen nehmen Moderator Thomas Anders und seine Ahnenforscher ihre Gäste mit auf eine Reise in die Vergangenheit - zu den Wurzeln ihrer Stammbäume. Sie erfahren mehr darüber, woher sie stammen, ob ihre Vorfahren große Persönlichkeiten der Geschichte waren und was sie durchlebt haben. Namensforscher Prof. Dr. Jürgen Udolph erläutert zudem den Gästen, welche Bedeutung ihre Familiennamen haben und warum sie so heißen, wie sie heißen.



Ist Integration durch den Sport wirklich möglich? Dieser Frage geht ZDF-Autor Yorck Polus in einer Sonderausgabe der ZDF SPORTreportage nach. Ein hochaktuelles Thema, das gerade in jüngster Vergangenheit an Brisanz gewonnen hat – nicht zuletzt durch den Fall des Fußball-Nationalspielers Özil und die Reaktionen darauf. In einem Exklusivinterview äußert sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier umfassend zur Bedeutung des Sports, der Vereine und der vielen Ehrenamtlichen für die Integration in unsere Gesellschaft.



Kreuzfahrtschiffe gelten als Dreckschleudern der Meere. Sie fahren meist mit billigem Schweröl und blasen Unmengen giftiger Abgase in die Luft. Im Winter 2018 soll die „AIDAnova“ in Dienst gestellt werden. Es ist das weltweit erste „grüne Kreuzfahrtschiff“, mit reinem Gasantrieb, das zudem auch bei der Ausstattung der Kabinen, der Besucherdecks und der Freizeitanlagen in Sachen Umweltschutz zukunftsweisend sein soll. Die ZDF.reportage: Die Schiffsbauer - Vom Stahlklotz zum Luxusliner ist während der Bauphase auf der Meyer-Werft in Papenburg dabei und zeigt, welche Herausforderungen die Ingenieure und Schiffsbauer bewältigen müssen.