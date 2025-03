Chronik November 2018

Zum Gedenktag 80 Jahre nach den Novemberpogromen 1938 und mit Blick auf aktuelle antisemitische Vorfälle im In- und Ausland zeigt das ZDF den Zweiteiler Exodus. 3sat zeigt bereits am 31. Oktober eine 90-minütige Fassung. Moderiert werden die Filme von Cambridge-Historiker Prof. Christopher Clark. Im ersten Teil Terra X: Eine Geschichte der Juden in Europa (4.11.) unternimmt er eine Reise von Jerusalem zu den Zentren jüdischen Lebens in Europa; im zweiten Teil ZDFzeit: Antisemitismus in Europa (6.11.) spürt er den Ursachen für den zunehmenden Antisemitismus in Europa nach. Auch ZDF-History befasst sich am 4. November unter dem Titel Verwüstet, zerstört, entrechtet: Das Novemberpogrom 1938 mit dem Thema. Am 7. November setzen sich sowohl dunja hayali in Neuer - alter Hass: Wie antisemitisch ist Deutschland? als auch die anschließende Wiederholung der ZDFinfo-Dokumentation Wie antisemitisch ist Deutschland? mit den immer noch alltäglichen Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffen gegen Juden in Deutschland auseinander. Am 9. November überträgt das ZDF Gedenken an die Pogromnacht die Gedenkfeier des Zentralrats der Juden aus der Synagoge Rykestraße in Berlin. ZDFinfo sendet am 9. November eine Themenstrecke mit den Dokumentationen Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte und Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt, acht Folgen der Reihe Die Wahrheit über den Holocaust sowie der Wiederholung der beiden Folgen Exodus?.